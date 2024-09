Felipe Arosemena se sintió culpable por ser un obstáculo en la relación de Micaela Gallardo y Pato. Así que decidió enviarle un mensaje de disculpas a su compañera de universidad. “Sorry por lo de hoy. Siempre terminó causándote problemas”, se lamentó.

Pero la hija del “Tiburón” aseguró que no había problema: “Tranquilo, no pasa nada, mis relaciones las manejo yo”. Aunque, Pipo también se explayaría en sus disculpas: “Pato me tiene bronca, lo sé. Yo me debería ubicar un poco más, él es tu enamorado”.

Y, en ese momento, Micaela aprovechó para hacerle una actualización de su estado sentimental. “Era (mi enamorado), terminamos. (Tú tienes) Mucho que ver. Todo que ver”.

Y a Pipo lo comió la culpa: “Pucha, qué injusto Micaela”. “Déjalo así Felipe, además, Pato no es tonto y se da cuenta de lo que me pasa contigo, a mí, no a ti, no es culpa tuya. Ahora me voy a desconectar”, fue lo último que respondió la joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.