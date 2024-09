Este jueves 26 de setiembre se transmitió el capítulo 104 de “Pituca sin Lucas“. María Gracia Rizo Patrón empezó la búsqueda de su vestido de novia para la boda con Felipe Arosemena, pero la decisión no se pudo tomar tan fácil porque había un limitante: el dinero. La joven se probó un hermoso vestido en un atelier, pero el valor de 2,500 dólares la desanimó en desencantarse por esa opción. Aunque, rápidamente, su papá José Antonio -recién puesto en libertad- le encontró una solución.

“Ya tienes vestido de novia. Ariel, de Ariel Atelier, te va a hacer el vestido gratis. Soy amigo de la familia y bueno me debía un favor”, aseguró su padre ante la mirada emocionada de la mayor de sus hijas.

Además, se descubrió que Salvador y Ale pasaron un momento juntos la noche previa. “Sí sé que eres bien hombre, anoche me quedó más que claro. Me encantan tus labios, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Podemos ir a dar una vuelta en tu auto?”, le sugirió la joven coquetamente.

En tanto, José Antonio se topó con Franco, el enamorado de Belén, en la tienda del barrio y le sacó un poco de información personal. “¿Qué pretensiones tienes? Digo, ¿vas a estudiar una carrera? ¿algo?”. “Sí, creo, o a lo mejor trabajo, no sé, es que mi papá tiene una empresa donde vende pescados en el terminal pesquero y si no me va bien en la admisión a alguna universidad, pues podría trabajar con él”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.