Martín ya no se casará con Natalia, pese a su embarazo | Papá en Apuros Cap 93

Después de varios días de incertidumbre sobre lo que pasaría con su relación, Martín Seminario decidió dejarle las cosas claras a Natalia Rodríguez. En el capítulo 93 de “Papá en Apuros“, la mujer no soportó que el Capitán de fragata no le dé la cara y lo confrontó en su oficina.

“Martín, por favor, nosotros no podemos seguir así”, le suplicó Natalia. En ese momento, el Comandante decidió que era momento de hablar: “Tienes razón, no podemos seguir así. Este hijo no tiene nada que ver (con nuestros problemas). Yo me voy a hacer cargo de mi hijo, con todo lo que eso implica (…) Natalia, yo no quiero otra oportunidad. Tú y yo no tenemos nada que hacer juntos. No estoy enamorado de ti, no podemos estar por obligación. Lo siento, pero lo he pensado muy bien. Creo que debemos terminar definitivamente. Natalia, yo no me voy a casar contigo”.

Esta última frase dejó conmocionada a Natalia, quien no quería aceptar que no contraería nupcias con el Capitán de fragata. “¿Cómo que no te vas a casar conmigo? Si es una broma, es de muy mal gusto”, aseveró.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.