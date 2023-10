Latina Noticias estrena programa digital bajo la conducción de Mónica Delta y Santiago Gómez

¡En otra faceta! Los contenidos digitales están marcando una nueva pauta en la industria del entretenimiento y eso lo saben muy bien Mónica Delta y Santiago Gómez, quienes sacarán su lado más espontáneo y divertido, conduciendo “Habla Serio”, un programa digital que estrenó este último viernes 13 por las redes sociales de Latina Noticias.

Con una impresionante escenografía decorada con accesorios de los mejores programas de Latina estrenó el primer episodio de “Habla serio” que tuvo como invitado al internacional youtuber peruano IOA, quien confesó la razón por la que no estuvo en “El Gran Chef Famosos” y sobre la posibilidad de sumarse en la próxima temporada.

“Fue un tema de presupuesto y tiempo, si hubiese sido el presupuesto que me ofrecieron, requiriendo menos tiempo mío hubiese sido viable. A mí me hubiese encantado ser parte del programa, me gusta y lo veo. Siempre me ha encantado cocinar y me parecía una oportunidad porque sé que hacen retos de platos que no he cocinado… me parecía interesante el formato”, mencionó IOA en el primer episodio.

Entre risas y contando reveladores secretos como la vez que lo arrestaron en Ámsterdam, el youtuber pasó un agradable momento junto a Mónica Delta y Santiago Gómez. Es así como cada semana los reconocidos periodistas de Latina Noticias conversarán con diferentes invitados del medio, ya sean influencers, cantantes y distintas personalidades de la televisión.

Si quieres conocer un poco más a tus artistas favoritos, no te pierdas ‘Habla Serio’ bajo la conducción de Mónica Delta y Santiago Gómez, pues cada viernes desde las 5:00 p.m. el programa digital estrenará nuevos episodios que podrán ser vistos por la cuenta de Youtube de Latina Noticias.