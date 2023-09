Toñizonte regresa a la pantalla chica con Jirón del Humor

Después de varios años lejos de los reflectores, Toño Rodríguez, más conocido en el mundo de la televisión como ‘Toñizonte’, está de regreso. Pero esta vez, para participar del elenco de Jirón del Humor en la secuencia ‘Miss primavera’. Tras su visita, la recordada figura reveló su anhelo de volver a formar parte de un programa cómico como el espacio de Latina Televisión.

¿Cómo te sientes de regresar a la televisión, después de años?

Estoy feliz de regresar aquí, que es prácticamente mi casa porque participé en uno de sus antiguos programas de espectáculos. Ahora hay cosas nuevas, la televisión cambia con los años, pero también aprendes.

¿Te animarías a participar en un programa de humor como bailarín?

Sí me gustaría, empecé justamente en un programa de humor hace muchos años, bailando y actuando. Así que regresar sería como empezar desde cero. Me encantaría hacer sketches y compartir con otros cómicos como los de Jirón del Humor.

¿Consideras que los programas de comicidad se han reinventado conforme han avanzado los años?

Sí, han cambiado mucho, ahora se están cuidando más, ya no hay tantos exabruptos como antes. Ya no vemos tantos golpes o empujones, los chistes son más limpios… la gente entiende el contenido de humor.

¿Cuál considera que es la esencia de Jirón del Humor?

Son auténticos, ellos vienen de la calle y plasman sus mejores chistes para que el público pueda divertirse… Ellos son originales, no tienen caretas… He estado grabando con ellos y me he sentido fascinado por el talento que tienen.

Este sábado 23 de septiembre desde las 10:00 p.m. no puedes perderte “Jirón del Humor”, pues se emitirán las populares secuencias: El Bar con Miguel Barraza, El Guapo del Barrio y entre otras más.