Ricardo Rondón llega al Bar de Jirón del Humor

El Gran Chef Famosos ingresa a la recta final de su segunda temporada y genera grandes expectativas de quién obtendrá el título del mejor chef. Ante ello, el ganador de la primera temporada Ricardo Rondón no se quedó callado y en su visita a Jirón del Humor reveló que Mr. Peet reúne todos los requisitos para llevarse la preciada olla de oro.

“He visto a todos y es muy dura esta competencia. Sin embargo, le tengo fe a Mr. Peet, me hace recordar a mí en la competencia por el temperamento. También porque yo permanentemente era sentenciado y no me salían las cosas bien. Pero yo siempre apostaba por el sabor…Mis platos no eran elegantes, eran feos pero sabrosos.. así que creo que por ahí Mr. Peet puede ser mi sucesor”, comentó Ricardo Rondón.

El periodista también se refirió a su participación en diferentes programas de Latina, tras haber ganado la primera entrega del reality de cocina. “Estoy feliz porque siempre vengo a Latina. El ganar me ha significado que grandes amigos me inviten a sus programas como Jirón del Humor. También, tengo una secuencia los miércoles que es ‘El Desayunón de Rondón Tolón Tolón’ en Arriba Mi gente”, agregó.

Especial por Fiestas Patrias

Después de tres años, los peruanos volverán a presenciar La Gran Parada Militar que se realizará este 29 de julio en la Avenida Brasil. Gracias a este evento cívico, Jirón del Humor no podía dejar pasar la oportunidad para rendir a su propio estilo un homenaje al aniversario peruano mediante una parodia del desfile patrio.

La música tampoco faltará en la emisión del fin de semana, pues el cantante criollo ‘Zambo Barbieri’ armará la jarana y pondrá a bailar a todo el elenco de cómicos. Por otro lado, se estrenará la secuencia ‘Barbie Party’ y se presentará el popular sketch ‘La Tóxica’.

¡Ya lo sabes! Disfruta y ríe en familia con las ocurrencias de todo el elenco de Jirón del Humor y sus grandes invitados este sábado 29 de julio desde las 10:00 p.m., inmediatamente después de El Gran Chef Famosos por la señal de Latina. ¡No te lo pierdas!