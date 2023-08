Jirón del Humor lideró dentro de su bloque horario del fin de semana

Jirón del Humor se viene consolidando en las preferencias de la audiencia como el programa cómico más visto de todas las familias peruanas y este favoritismo se vio reflejado en su último programa dedicado al aniversario patrio del país, donde el espacio de Latina lideró dentro de su bloque horario del fin de semana.

Sin duda alguna, este espacio viene ingresando cada vez a más hogares con sus divertidas secuencias e invitados especiales. La emisión del último fin de semana no fue la excepción y el público optó por sintonizar con los exclusivos sketches por Fiestas Patrias que protagonizaron los artistas cómicos. Esta satisfacción se hizo notar en los comentarios positivos que envió el público.

“Me encanta este programa me quita el estrés”, “Me gustó el desfile de las mamachas, una linda señora me hizo reír”, “Me maté de risa en el skecth de la parada”, “Son los máximo, muy bien hecho”, “Quien diga que no dan risa, ¡Miente! No hay necesidad de ser vulgar para ser divertidos” son algunos de los halagos que envió el público a los artistas cómicos.

¿Qué se vivió en el último programa de Jirón del Humor?

Como cada fin de semana, Jirón sorprendió al público televidente con sus invitados especiales. En esta emisión Ricardo Rondón, el ganador de la primera temporada de El Gran Chef Famosos llegó a poner sabor con sus chistes a la secuencia ‘El Bar de Jirón’. La música tampoco hizo falta, pues la jarana se armó con el cantante pues el cantante criollo ‘Zambo Barbieri’ puso a bailar con su música criolla a todo el elenco de cómicos.

La parodia a la Gran Parada Militar se llevó la atención de todo el público, pues en esta secuencia marcharon diferentes grupos como ‘los choferes de las combis asesinas’, ‘las mamachas’ , ‘los ronderos de Jirón’, entre otros. Cada uno de ellos homenajearon a su propio estilo al Perú e hicieron reír a más de uno.

