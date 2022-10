Rihanna regresa a la música con una canción para la banda sonora de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Rihanna está de regreso en el mundo de la música. La cantante tendrá un tema en la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Como se recuerda, la artista se tomó un descanso, de seis años, de su carrera musical pero estrenará su nueva canción, ‘Lift me up’, el próximo 28 de octubre.

Luego de anunciar que se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl, Rihanna sigue sorprendiendo a sus fanáticos. La intérprete de ‘Diamonds’ está preparando su vuelta a los escenarios a lo grande.

Por el momento se conoce muy poco acerca del nuevo tema, sin embargo, sabremos más en cuestión de horas. Desde que estrenó su último disco, ‘ANTI’. han sucedido muchas cosas en la vida de la estrella. En este lapso de tiempo tuvo un hijo, creó una marca de maquillaje e inclusive incursionó en el mundo de la moda con una colección de lencería propia.

‘Black Panther: Wakanda Forever’ se estrena el próximo 10 de noviembre en cines peruanos. La primera parte contó con canciones compuestas por artistas afroamericanos y se convirtió en un éxito total. En esa ocasión participaron Kendrick Lamar, Travis Scott, The Weeknd, entre otros.

Rihanna y su próximo disco

En 2018 la revista Vogue entrevistó a Rihanna y le preguntó sobre su siguiente trabajo, en ese momento, la cantante confirmó que se encontraba trabajando en él, sin embargo, no dio detalles sobre su lanzamiento.

”Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (…) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás”, explicó.

A la espera de un nombre oficial, los fanáticos han llamado al nuevo proyecto ‘R9’ en relación a que será su noveno álbum de estudio. Todo parece indicar que habrá más novedades sobre él durante el entretiempo del Super Bowl.