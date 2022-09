Natalia Salas anunció a través de sus redes sociales que padece cáncer de mama

A través de sus redes sociales, Natalia Salas contó que padece de cáncer de mama. La actriz peruana señaló que se someterá a una mastectomía general. Esta decisión la tomó debido a una recomendación médica tras haberse realizado una serie de exámenes, entre ellos una biopsia.

“Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general. O sea, me tengo que quitar toda la mama y mi intervención va a ser este sábado 10 de setiembre. Me van a sacar todo porque, en la biopsia del ganglio salió bien y no tenía mayor cosa, pero en la de la mama no”, dijo Natalia Salas mediante su cuenta de Instagram.

“Mi tipo de cáncer es un Luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, agregó la actriz.

Según explicó, se enteró del diagnóstico hace una semana y tras meditarlo tomó la decisión de someterse a una intervención. Además, vio importante hacer público su estado de salud para promover la importancia del chequeo preventivo.

“Si tienen algo que les aqueja, que les duele, que les fastidia, si encuentran alguna anomalía en su cuerpo, por más tonto que sea, váyanse a ver. Porque de verdad, si yo no hubiera insistido, era súper difícil de detectar. Lo mejor es prevenir, es mejor pecar de exagerados que de lentos. Si es grano, un lunar, un quiste, váyanse a chequear. Por favor, vayan a chequearse que es lo más importante”, señaló.

Finalmente, Natalia Salas les pidió a sus seguidores enviarle energía positiva para su intervención. “Estoy bien y voy a estar bien. El sábado es mi operación, así que si pueden cantar, bailar, prender una vela o algo por mí a las 3 de la tarde, juntando mucha energía bonita se los voy a agradecer”.