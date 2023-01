Eva Ayllón: Facu Sanz brilló en el escenario de la maestra

Entre interminables aplausos de un cálido público que abarrotó el Teatro Canout para verla, Eva Ayllón compartió su escenario con Facundo Sanz, finalista de la más reciente edición de “La Voz Kids”, el último sábado. La maestra calificó a esta presentación como un “milagro”. “Les agradezco de mil amores que nos hayan permitido hacer esta fecha que íbamos a hacer a fines de diciembre, pero que tuvimos que postergar. Mil gracias por estar aquí”, agradeció la criolla.

Con los temas “Estuve covando” e “Ingá“ se dio inicio a una noche llena de emociones, que tuvo el acompañamiento de bien logradas coreografías de los hermanos Eder y Gusell Campos. Tras temas como “La Idolatría”, “Lejano amor”, “Paloma”, “Tú culpa”, “Compárame” “Mamá Luchita”, “Chacombo”, “Fina Estampa”, “De qué estoy hecha”, “Y qué de mí” y “Taita Guaranguito”, Ayllón anunció a su invitado.

“El mes pasado tuve como finalista a una criatura hermosa, tuve 24 participantes y me quedé solo con uno y como lo prometí: tengo el honor de tener aquí a Facu Sanz. Él tiene 11 años y tiene todo el deseo del mundo de triunfar. Así empecé yo, a los 11 años, en un concurso. Claro me fue mal, no quedé ni siquiera en segundo puesto”, recordó Eva.

“Ya un poco grande participé en el Festival de Ancón con un tema al que le tenía mucho miedo y quedé en segundo lugar. Fue ‘Que somos amantes’ y lo canto hace 45 años. No siempre el primer lugar es el mejor, yo no he vuelto a escuchar el tema ganador. Eso es lo que quiero para ti, con amor, respeto, cariño y admiración”, le dijo Ayllón a Sanz. Ellos cantaron a dúo “Dónde tú vayas”. Luego, acompañado por el marco musical de la maestra,el pupilo se lució en solitario con la interpretación de “Cuando llora mi guitarra”.

Los boleros corta venas “Ay cariño” y “Cruel condena” y los clásicos “Saca la mano”, “Mal paso”, “Cariño bonito” -a dúo con su hijo Carlos- y “El tamalito” siguieron en la el variado programa, que llegó a su fin con “Enamorada de estar aquí”.

LA EMOCIÓN DE FACU

Para Eva Ayllón compartir su escenario con sus finalistas del concurso televisivo en el que es entrenadora es una promesa que no deja de cumplir. “Ellos tienen dos meses de clases de canto, mi intervención en alguna grabación con clases de interpretación y estar en mi escenario las veces que se pueda. Me falta que Facu cante bolero”, afirmó la maestra, tras bastidores.

Por su parte, Facu dijo sentirse feliz y emocionado. “Este siempre ha sido mi sueño. Me sé casi todos los temas de la maestra y yo siempre decía: algún día voy a ser su finalista, voy a estar en su concierto y voy a cantar con ella y al fin se cumplió”. El niño recuerda que durante la pandemia aprendió la canción “Contigo Perú” y que buscando el tema en YouTube le apareció un video de la maestra.

“Me encantó su forma de cantar. Luego, la vi en La Voz Kids del 2021, pero cuando quise participar ya era tarde, así que seguí preparándome y entré en el 2022”, acotó el pequeño artista, tras revelar que hacia fines de febrero planea lanzar un segundo sencillo, su versión de ‘Negra presuntuosa’, canción en la que tocará varios instrumentos de percusión.