El rapero Coolio, autor de ‘Gangsta’s Paradise’, falleció a los 59 años

El mundo del rap está de luto. Uno de los músicos más representativos de la escena urbana de Los Ángeles murió este miércoles a los 59 años. ¿De quién se trata? Pues del rapero Coolio, quien es autor de éxitos de los años 1990 como ‘Gangsta’s Paradise’.

Según informó su representante Jarez Posey, el musico falleció en horas de la tarde en el domicilio de un amigo quien al darse cuenta de que tardaba demasiado dentro del baño, fue a buscarlo y lo encontró muerto a causa de un infarto.

“Lo que sé es que estaba en casa de un amigo, fue al baño y murió de un infarto”, contó Jarez Posey a la cadena NBC.

Los años de éxito de Coolio

Artis Leon Ivey Jr., nombre original de Coolio, saltó a la fama en la década de 1990 como uno de los nombres más conocidos del rap californiano. El pico de su éxito llegó en 1995, cuando publicó la canción ‘Gangsta’s Paradise’ como parte de la banda sonora de ‘Dangerous Minds’. Este tema se convirtió en una de las canciones de rap más populares hasta la fecha y lideró la lista Billboard Hot 100 durante 3 semanas.

Entre los discos que publicó posteriormente destacan ‘My Soul’, ‘Coolio.com’, ‘El Cool Magnifico’, ‘The Return of the Gangsta’, ‘Steal Hear’ y ‘From the Bottom 2 the Top’.