Bad Bunny será productor de una nueva serie de Netflix

El nuevo proyecto de Bad Bunny será una serie para Netflix. La plataforma de streaming ha conseguido los derechos para adaptar el libro ‘Ambos mueren al final’, una novela best-seller con temática LGBTQ.

Al proyecto también se han sumado Chris Van Dusen, creador de ‘Bridgerton’, y Drew Comins, productor ejecutivo de la serie nominada al Emmy ‘Yellowjackets’. La obra en la que estará basada, escrita por Adam Silvera, se convirtió en un éxito de ventas en la categoría juvenil según el diario The New York Times, en 2017.

Aún se desconocen detalles del guión, sin embargo, la trama del libro sigue a Mateo y Rufus, dos adolescentes que deciden pasar el último día de su vida juntos. El relato de Silvera hizo historia debido a que fue la primera vez que un trabajo con dos adolescentes latinos y queers lideraba la lista de más vendidos de The New York Times.

En 2021, ‘Ambos mueren al final’ tuvo un resurgimiento gracias a Tik Tok. La popularidad fue tanta que el autor publicó una precuela en 2022 titulada ‘The first to die at the end’, esta se ubicó nuevamente en el top 1 de ventas del prestigioso medio.

Bad Bunny y su paso por el cine y la televisión

No es la primera vez que Bad Bunny decide incursionar por el mundo del cine y la televisión. La estrella del reggaeton ha actuado en algunas producciones para Netflix como ‘Narcos: México’. Además, realizó una aparición en la película ‘Tren Bala’, protagonizada por Brad Pitt.

El ‘Conejo Malo’ también protagonizará su propia película de superhéroes gracias a Sony y Marvel: ‘El Muerto’. La cinta estará inspirada en el villano del mismo nombre que debutó por primera vez en los cómics de Spiderman.