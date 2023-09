Ximena Hoyos y el suceso que ocasionó un quiebre importante en su vida antes de El Gran Chef Famosos 

“El Gran Chef Famosos” tendrá una cuarta temporada con participantes nuevos. Entre ellos, se ubica la joven modelo Ximena Hoyos. La influencer de 27 años llega al programa de Latina después de un tiempo alejada de la televisión.

Pese a debutar muy joven en la televisión nacional, Ximena Hoyos tuvo que alejarse de la escena local tras un accidente. A continuación, te lo contamos todo.

El suceso que alejó a Ximena Hoyos de la televisión

Después de su debut en un programa de televisión a los 12 años, Ximena Hoyos inició lo que parecía ser su camino profesional. Sin embargo, a punto de cumplir los 15 años, la modelo sufrió un accidente de tránsito junto a su padre.

Mientras se trasladaba en una motocicleta junto a su progenitor, Ximena cayó de la moto. Los médicos le detectaron, poco después, un quiste y un tumor en la base del cerebro. Por ello, tuvo que someterse a una costosa operación.

“Me tienen que cortar el cabello. No importa, obviamente, porque primero es mi salud; pero para una adolescente que le encanta el cabello, es difícil. Solo le pido a mis amigos, a mis amigas, que me vengan a visitar bastante. Voy a comprarme gorritos también para que no se note”, dijo en ese entonces la joven.

Luego de una exitosa recuperación, Ximena Hoyos optó por dedicarse al mundo ‘fitness’ e incluso participó de un concurso internacional de fisicoculturismo. Actualmente, pasa varias horas ejercitándose en el gimnasio.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado.