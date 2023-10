“Te deseo lo mejor”: Así se despidió Giacomo Bocchio de Santi en El Gran Chef Famosos  

Giacomo Bocchio le dedicó sentidas palabras a Santi Lesmes después de convertirse en el nuevo eliminado de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. El chef peruano aseguró que el presentador de televisión había evolucionado en la cocina.

“Santi, en el tiempo que te he visto en esta cocina, te he visto evolucionar, he probado sabores tuyos elegantes, bien hechos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste allá adentro que tú te vas de acá sin ser menos que ninguno de los que está acá. Te felicito, has evolucionado en la cocina, has mostrado tu lado humano, has mostrado lo amigo que eres con los demás. Eres un payaso, nos haces reír a todos, eres un payaso en el mejor sentido de la palabra. Te agradezco por esa amistad que hemos formado en el camino. Te deseo lo mejor Santi. Como se lo digo a algunas personas, te has ganado un amigo cocinero para siempre”, dijo Bocchio.

Este martes 3 de octubre, Josi Martínez, Mariella Zanetti y Santi Lesmes se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para evitar la eliminación y llegar a la recta final de la tercera temporada.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sire