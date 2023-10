Resiliencia pura: Armando Machuca pasó de tener el peor plato a la final de El Gran Chef Famosos 

Armando Machuca es uno de los finalistas de esta tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” junto a Mariella Zanetti. El actor nacional intentará llevarse la olla dorada, pero deberá demostrar su talento culinario este sábado para convencer al jurado.

Antes de iniciar con la preparación de la noche, Armando Machuca aseguró: “A lo largo de esta competencia me he enfrentado a muchas cosas que pensé que no me iba a enfrentar. Desde temas culinarios pero que jalan a temas más internos. Muchas veces uno le dice a todo el mundo ‘no te dejes vencer hasta el final’. Esta competencia pone la palabra hecha acción. Eso me ha pasado a mí. Me ha hecho poner sobre la mesa. Hay que salir adelante. Estoy orgulloso de mí, porque he trabajado muy duro para esto. Siento que he crecido, uno entra a la competencia para ganar hasta el último segundo. A todos ellos, solo puedo decirles que han hecho a mi corazón muy feliz. Voy a dar lo mejor de mí hasta el último instante, no los voy a defraudar”.

Este sábado 7 de octubre, se trasmite la final de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Esta noche, Armando Machuca y Mariella Zanetti se enfrentan en la cocina del programa de Latina por la ansiada olla dorada y el título de ‘Gran Chef’. ¿Quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Posteriormente, dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte. El siguiente en abandonar la competencia fue Josi Martínez, Leslie Martínez y, por último, Milene Vázquez.