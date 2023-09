Nunca antes visto: Participantes trabajarán en un solo grupo para primer plato de El Gran Chef Famosos 

Prepárense. Este lunes en la Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”, los seis participantes sentenciados trabajarán en un solo grupo para el primer plato de la noche. Hasta el momento, no se había visto una situación similar y los concursantes quedaron sorprendidos por el anuncio.

El conductor José Peláez aseguró: “Se acabaron las bromas. Hoy, realmente vamos a hacer algo nunca antes visto en esta competencia. He dicho que van a trabajar en grupo, no en grupos. Van a trabajar en un solo grupo. El beneficio también será para todo el grupo. Si completan el primer reto de la noche, todos tendrán la receta impresa. Si no lo logran, tendrán que escuchar la receta de nuestro jurado. Si realmente logran cautivar a nuestro jurado, no se salvará uno esta noche, sino se salvarán dos“.

Momentos después, el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio informó que los famosos harán una torta red velvet de tres pisos.

Este lunes 18 de setiembre, Armando Machuca, Milene Vázquez, Santi Lesmes, Fátima Aguilar, Rocky Belmonte y Sirena Ortiz se enfrentan en la Noche de Sentencia para salvarse y evitar la temida Noche de Eliminación.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

Estos son los participantes que llegaron a la etapa final de El Gran Chef Famosos:

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. En esta tercera temporada, doce artistas se enfrentaron noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

Acercándose a la etapa final del programa, la competencia se va volviendo cada vez más reñida. Actualmente, Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca se encuentran en competencia.

Luego del repechaje, cuatro eliminados regresaron al concurso de cocina gracias al repechaje: Josi Martínez, El ‘Loco’ Wagner, Fátima Aguilar y Rocky Belmonte. Ellos deberán sorprender a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados. Cerca de la etapa final, los jurados se ponen cada vez más exigentes.