“No me hagan renegar”: ‘Chefcitos’ no quieren más errores de participantes de El Gran Chef Famosos: La Revancha

En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el jurado pidió como segundo plato de la noche unos tallarines rojos. El más asustado fue Armando Machuca, quien recordó lo mal que hizo este platillo en la tercera temporada. Sin embargo, en esta ocasión, todos los participantes recibieron los mejores tips de los ‘chefcitos’.

La producción de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” salió a las calles para preguntar cómo lograr un buen tallarín rojo. “Hay que echarle bastante tomate”, “Recuerden que el aderezo es lo primordial”, “El secreto para que no se peguen los fideos se echa un poquito de aceite, para que queden más sueltos, más deliciosos”, “Pónganle mucha actitud, les va a salir bien” y “Hay que ponerle corazón y muchas ganas y va a salir ok” fueron algunos de los comentarios.

Pero, el comentario de una ‘chefcita’ tomó por sorpresa a todos los presentes en el set de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”: “Ustedes no son nuevos, así que por favor pónganse las pilas porque yo voy a ir y les voy a dar un sartenazo en la cabeza a cada uno de ustedes, no me hagan renegar”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.