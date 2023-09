No lo olvida a su volcancito: Belén Estévez celebra cumpleaños y le regalan un peluche de Javier Masías

Lo celebró a lo grande. Belén Estévez cumplió 42 años y compartió en sus redes sociales todos los regalos que había obtenido por celebrar su onomástico. Ella mostró que uno de los presentes que le llegó a su casa fue un peluche donde estaban ella junto a Javier Masías, a quien llamó “su volcancito”.

La actriz y bailarina fue participante de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos, donde fue evolucionando con la preparación de sus platos. La bailarina no convenció al jurado de la competencia con el plato de seco de cabrito con frijoles, pues no sintieron el sabor característico.

Cuando fue eliminada de El Gran Chef Famosos dejó una promesa no solo al jurado, sino también a todo el público y hoy puede decir que lo está cumpliendo. Belén Estévez, ex participante del programa, se dedica actualmente no solo a nuevos emprendimientos, sino también a estudiar gastronomía, sueño que lo tuvo presente luego de su participación en el reality de cocina.

Uno de los momentos más recordados de Estévez fue cuando se dio un ‘beso’ con el jurado del programa, Javier Masías. La bailarina retornó al programa donde se estaba dando la final entre Natalia Salas y Ale Fuller cuando de repente se postró al costado de Masías para cantarle su versión de la canción ‘Mi bebito fiu fiu’.

Seguidamente, la exparticipante de El Gran Chef Famosos llamó a Javier Masías su ‘Volcancito Javiu’ mientras le pedía un beso, lo que provocó la reacción del juez. Masías no dudó en agarrar a Belén Estévez para darle un beso, mientras la artista gritó de la sorpresa ante las cámaras del reality de cocina que captaron la escena.

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. El Loco Wagner fue el segundo famoso en dejar la competencia, luego del repechaje.