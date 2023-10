“No desaparezcas de mi vida”: Santi emocionó a Masías tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos 

Al momento de despedirse de “El Gran Chef Famosos”, Santi Lesmes le dedicó un emotivo discurso al jurado Javier Masías. Este, a su vez, le respondió el halago y destacó el trabajo que realizó en la cocina del programa durante esta tercera temporada.

Al conocer su eliminación, Santi le dijo a Javier: “Señor Masías, hay veces en la vida que el tiempo o la vida te pone una persona en el camino. Y hay veces que te pone una persona en el camino, y la conoces y tienes la sensación de que no quieres que esa persona desaparezca de mi vida. Esa es la sensación que tengo contigo. Espero que no desaparezcas nunca de mi vida”.

A su turno, Masías le respondió: “Señor Lesmes. Yo entré a la televisión para aprender justamente de personas como usted. Usted es un animal televisivo, ha venido aquí a mostrar una capa más de complejidad a un currículum ya increíble. Es como una universidad de la televisión caminando. Ahora, se supone que yo tengo que decir unas palabras muy lindas que la gente debería recordar, pero después de lo que usted ha hecho acá esta noche, probablemente ha sido una de las cosas más lindas que me han dicho en mucho tiempo. Le quiero agradecer porque yo no creo que me vaya a ningún lado, nos vemos más tarde para darnos un abrazo”.

Este martes 3 de octubre, Josi Martínez, Mariella Zanetti y Santi Lesmes se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” para evitar la eliminación y llegar a la recta final de la tercera temporada.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sire