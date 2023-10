Milene Vázquez tras ser eliminada de El Gran Chef Famosos: “Solo yo sé cuánto me costó y cuanto me esforcé”

Mañana 7 de octubre se vivirá una final de infarto en El Gran Chef Famosos; sin embargo, la actriz Milene Vasquez no llegará a este cierre temporada. Con su dulzura y empatía, la artista se robó el corazón de los televidentes en cada programa, pero en la noche semifinal fue eliminada y le dijo adiós al sueño de levantar la preciada olla de oro.

¿Cómo te sentiste de llegar a la recta final de El Gran Chef Famosos?

Me sentí súper contenta y orgullosa del trabajo realizado ; solo yo sé cuánto me costó y cuanto me esforcé ya que llegué con muy pocos conocimientos y técnica de cocina.

¿Qué lección de vida te deja tu paso por el reality de cocina?

Me deja primero que nada el regalo de conocer personas maravillosas. Y me deja una lección de humildad, de esfuerzo y de total apertura a nuevos aprendizajes . Nunca es tarde para aprender y nadie debe decirnos que no podemos si hacemos las cosas con el corazón.

¿Qué palabras le enviarías a tus compañeros que siguen en competencia?

Concentración, fortaleza mental y corazón en cada uno de sus platos. Tanto Mariella como Armando son competidores fuertes cada uno en su estilo …

No te pierdas mañana la final de infarto de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” que se vivirá este 7 de octubre desde las 8:30 p.m. por Latina. Descubre quién se llevará el título de ‘El Gran Chef ’ y levantará la preciada olla de oro del reality de cocina más querido de la televisión peruana.