“Me quiere ‘nellyficar’ con su bondad”: Masías se ‘queja’ de actitud de Nelly en El Gran Chef Famosos 

“El Gran Chef Famosos” se ha convertido en uno de los programas favoritos del público en la televisión peruana. Parte de su éxito, según los fanáticos, es gracias a los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. Además, los jueces del programa de Latina han forjado una amistad que traspasa la pantalla. Así los evidenciaron Nelly y Masías a través de un video en TikTok.

Ambos jueces de “El Gran Chef Famosos” se grabaron fuera del set del programa, aunque Masías aseguró que había sido ‘secuestrado’: “Ahora no solamente me ponen en un set con gente que a mí no me importa y que encima cocina feo, sino que me meten en un auto con esta loca”. Al escucharlo, la ‘mamá de los pericotitos’ no dudó en afirmar: “Me ama, por eso viene conmigo”.

Continuando con su discurso, el crítico gastronómico señaló: “Me está trayendo a la fuerza, me ha metido a un carro con estas correas de seguridad. Yo jalo y no lo puedo quitar. Me tiene harto, harto”.

Pero la situación daría un giro cuando Nelly dijo: “Le voy a comprar sus lentes de corazoncito, así como los míos”. Tras ello, Masías volvió a sacar su lado ‘más frío’, aunque igual se puso los lentes: “Me quiere ‘nellyficar’ con su bondad”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima.