Mauricio Mesones regresa dispuesto a ganar El Gran Chef Famosos: La Revancha: “No voy a ayudar a nadie”

¡Llegó la confirmación! Este jueves, se revelaron los primeros seis participantes que estarán en la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Y, entre los esperados regresos, está un participante que se robó el corazón de todo el Team Cariñito: Mauricio Mesones.

El cantante peruano se enfrentará en la cocina a Renato Rossini Jr, el ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Susan León y el ‘Flaco’ Granda, así que no la tendrá nada fácil. Pero eso es lo de menos, porque Mauricio Mesones le aseguró a Latina Entretenimiento que regresa a la competencia dispuesto a llevarse la olla dorada.

—Fuiste semifinalista en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, ¿consideras que tendrás ventaja o te será difícil competir por etapas como se viene dando en esta temporada?

Yo no creo que tenga ventaja sobre mis demás compañeros, creo que ellos tienen ventaja sobre mí porque han estado practicando, yo sé que han estado preparándose. A mí se me sigue deshidratando el agua.

—Tuvimos a Mustafá Mesones y Tutantragón, ¿los Team Cariñito verán el renacer de su querido Mesones?

Mis queridos amigos del Team Cariñito van a ver a los antiguos personajes que ya los adoptaron como Mustafá, El faraón, Tutantragón, Menudencio. También se vienen nuevos personajes, se vienen nuevos personajes de la gastronomía mundial y nacional que va a ser la delicia de todas las familias y los ‘chefcitos’.

—Te fue bien con la comida italiana, pero el brownie y otros postres no te fueron tan sencillos. ¿has practicado la preparación de dulces?

Mira, yo no sé cómo me salió bien la comida italiana. Pero he estado probando. Si puedes ver, mi musculatura ha crecido porque he estado haciendo un trabajo de campo en la cocina, o sea he estado comiendo.

—Antes tuviste solidaridad con varios participantes como Ale Fuller, ahora que tendremos una competencia por niveles y más estricta, ¿volverás a ayudar o te enfocarás solo en ti?

Me voy a enfocar en divertirme. Yo creo que eso es lo importante, pero si, no voy a ayudar a nadie. No voy a ayudar a nadie, voy a decirle la respuesta incorrecta, porque lo importante es el “compañerismo”.

—Antes decías que Mónica Torres era tu favorita. Pero ahora te tocará enfrentarla y estar con ella otra vez en la misma temporada, ¿cómo te sientes al respecto?

Ver a Mónica en cualquier aspecto es maravilloso. Mónica sabe que ella es mi favorita. Susan también es mi favorita. Todas son mis favoritas. Yo soy mi favorito, el gran chef favorito.

—¿Qué le dirías al #TeamCariñito y a los ‘guau guau’ y ‘miau miau’?

A todos mis amigos del Team Cariñito que acaban de renacer de sus cenizas como el gato Félix quiero mandarles un gran saludo y un fuerte abrazo. Y un saludo para los reyes y reinas de la casa: Los ‘guau guau’ y los ‘miau miau’.