Masías trolea a Peláez en El Gran Chef Famosos: “Prefiero ser una piraña que una comadreja”

El conductor de El Gran Chef Famosos no se lo esperó. Javier Masías inició la gala de esta noche más frozen que nunca. Esto sucedió al inicio de la gala, la cual se dio en honor a la gastronomía huanuqueña.

José Peláez inició el programa saludando al temido jurado, pero le dio un curioso apodo. “¿Cómo se encuentra usted en su calidad de piraña?”, le preguntó en tono de broma.

El jurado no se quedó callado y le respondió: “Prefiero ser una piraña que una comadreja”, indicó, desatando la risa de sus compañeros del jurado y de los competidores. Por su parte, Peláez no tuvo de otra que señalar: “Si se refiere a que yo parezco una comadreja, me siento muy orgulloso”.

Este sábado 30 de septiembre se vive una gala en honor a la gastronomía huanuqueña en El Gran Chef Famosos. Luego de que Milene Vázquez se convirtiera en la primera famosa en pasar a la ronda final, los 5 participantes restantes deberán demostrar sus habilidades culinarias frente al jurado. Josi Martínez, Mariella Zanetti, Armando Machuca, Leslie Stewart y Santi Lesmes se enfrentaron en una gala sin precedentes. Esta noche, solo uno de ellos será elegido por el jurado para pasar a la Ronda Final.

¿Qué famosos forman parte de la tercera temporada?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Mayra Goñi, Beatriz Martínez ‘Herbolaria’, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca fueron los famosos convocados para esta temporada.

Sin embargo, y tras un largo proceso, los únicos pasaron a la etapa final de “El Gran Chef Famosos” son Leslie Stewart, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Christian el ‘Loco’ Wagner, Sirena Ortiz, Mariella Zanetti, Santi Lesmes, Milene Vásquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca. El último 19 de setiembre, la primera eliminada de la última fase del programa fue Fátima. En tanto, el sábado 23 de setiembre, el ‘Loco’ Wagner se convirtió en el segundo eliminado. Finalmente este jueves 28 de setiembre dejaron la competencia Sirena Ortiz y Rocky Belmonte.