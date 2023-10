Mariella Zanetti ganó la tercera temporada de El Gran Chef Famosos: “No tengo palabras, estoy emocionada” 

Mariella Zanetti se convirtió en la ganadora de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. La empresaria se emocionó hasta las lágrimas tras escuchar el anuncio de Peláez y celebró junto a su familia y compañeros del programa de Latina.

“No tengo palabras, me siento muy emocionada, con muchos sentimientos encontrados. Pero creo que esta copa la comparto con mi amigo Machuca. Esta copa es de los dos, esta olla es de los dos porque creo que hemos llegado acá ganadores los dos”, dijo eufórica.

Asimismo, Mariella Zanetti se mostró feliz por todo el apoyo que recibió durante su paso en “El Gran Chef Famosos”. “Quiero agradecer a todo el mundo, a todos mis compañeros, a mi familia. A mi abuelita que no puede venir porque está delicadita. Abuela, este regalo es para ti. De verdad, estaban todos muy nerviosos, dándome ánimos desde tempranito, me escribían ‘vamos, tú puedes’. También quiero agradecer a todas las personas que me escribieron mensajitos en las redes, dándome aliento”, agregó.

Por último, la ganadora de la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” se tomó un minuto para mandar un sentido mensaje a los ‘chefcitos’: “Esto es lo que yo quiero que tú sepas. No importa el momento en el que estés, ni la edad que tengas, lo que importa es el esfuerzo que tú le pongas para hacer todo lo que hagas. Acuérdate que del piso, más abajo, ya no puedes llegar. En cambio, arriba no hay límites”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.