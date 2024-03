Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo fueron eliminados de “El Gran Chef Famosos X2”

Este martes 26 de marzo se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Damian y el Toyo, Steve y Austin, Ricky y Luigi se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, esta última pareja participante dejó la competencia y no lograron ingresar a la ronda final del programa.

Las tres duplas tuvieron un doble reto culinario: ‘Portobello’ y ‘Codorniz con risotto’. Tras la preparación del primer plato, Damián y El Toyo salieron ganadores y su beneficio fue no participar en la dinámica previa a la preparación del segundo plato.

La última ronda fue decisiva y los minutos de tensión se vivieron entre Ricky y Luigi con Los Palao. Pese a sus grandes esfuerzos por continuar en la carrera culinaria, la dupla Skándalo no convenció al jurado y se despidió del programa.

Tras conocer el veredicto del jurado y dejar los estudios de “El Gran Chef Famosos”, Ricky Trevitazo dijo lo siguiente: “Participar en El Gran Chef ha sido una experiencia inolvidable. Cocinar junto a mi hermano Luigi fue algo diferente, me gustó conocerlo en ese ámbito ya que gracias a eso se fortalecen lazos. Lo que más me gustó del programa fue la unión y compañerismo de parte de todos y el cariño que brinda todo el equipo de producción. No nos faltó nada,solo que es difícil descifrar los sabores de comidas que te mandan a hacer cuando no los conoces, pero igual estamos felices de haber participado…”, dijo el cantante.

