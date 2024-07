10 de julio 2024 Actualizado el: 10 julio 24 | 10:21 am

Desde el domingo 7 de julio empezaron las obras de la Línea 2 del Metro de Lima para la construcción de la Estación Central que se ubicará en el cruce de Paseo Colón con Garcilaso de la Vega . En este corto plazo, los ciudadanos ya han comenzado a experimentar problemas para movilizarse por la zona.

El reportero Jorge Solari de “Arriba mi Gente” salió a las calles del Centro de Lima para conversar con los peatones sobre cuánto tiempo creen que demorarán las obras. “Lo que se ve realmente es preocupante. Yo no creo que se vayan a demorar un año. No quiero ser pesimista, pero esto mínimo de tres años no pasa”, declaró uno de los encuestados. “Eso es mentira”, comentó otro de los señores al ser consultado sobre si cree que el desvío durará un año.

Pero esto no solo afecta a los peatones, sino también a los comerciantes. “No estamos vendiendo absolutamente nada”, expresó una vendedora de papa rellena, quien también afirmó que en los últimos días no logró vender ni la mitad de lo que solía vender. Desde los negocios de comida, hasta playas de estacionamiento e incluso institutos se han visto afectados por la obra.

Actualmente, las vías para circular son las vías Paseo de la República, España y Uruguay. En el transporte público que solía pasar por la avenida 9 de diciembre, ahora lo hará por Bolivia.

