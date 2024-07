Al parecer Conchita Méndez no sabe cuándo rendirse y esta vez se escapó de su casa para ir en busca de Manuel Gallardo. Cuando estaba llegando a la residencia de su expareja, se encontró con Miguelito y Don Bernardo vestidos de Mariachis. Ambos se preparaban para cantarle a La Cocó, pero ella le pidió que por favor también le cantaran a “El Tiburón”. “¿No me quisiera ayudar a mí también?”, preguntó.

Al no verlos tan convencidos, lanzó el siguiente comentario para lograr persuadirlos por completo: “Necesito que Manuel sepa que yo soy la mujer de su vida. Tengo que reconquistarlo, por favor”. Luego de aquel llamado de ayuda, se dispusieron a hacerlo.

Esta acción parece que no le terminó de gustar del todo a Manuel Gallardo, quien no tomó para nada bien esta acción de la señora. “Conchita, ¿qué estás haciendo?”, preguntó. Pero Cochita no piensa retirarse los brazos ni dejar de intentar hasta lo imposible: “Baja, cásate conmigo, hazme la mujer más feliz del mundo. Ven y dame un beso”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.