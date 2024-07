Franco Gallardo no está nada contento con lo que está pasando entre Belén Rizo Patrón y Benjamín. Por ello, ahora se encuentra bastante confundido, pues a pesar de haber regresado con Margarita, tiene celos por su vecina. En ese sentido, decidió tener una conversación con su papá, para que lo pudiera orientar. “Yo me propuse a olvidarla, porque al final nunca pasó nada, prefiero pensar que fue una confusión y punta. Pero no puedo soportar que esté saliendo con otro”, comenzó diciendo.

“¿Es celos o por orgullo?”, fue la importante pregunta que le hizo “El Tiburón” a su hijo. “A lo mejor son las dos cosas, yo volví con Margarita y la quiero mucho, pero no quiero hacerla sufrir de nuevo”, fue la respuesta más sincera que le dio Franco a su padre, en busca de aclarar sus sentimientos.

Al darse cuenta de ello, Manuel le pidió lo siguiente: “Mira, no vayas a jugar con los sentimientos de Margarita”, expresó. “Yo traté bastante con Belén, pero lo que no es, no es. Nunca se decidió”, respondió Franco.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.