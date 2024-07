Piedad Rizo Patrón fue corriendo donde sus hermanas para contarles que su papá le había respondido la carta y que ya no iría a la cárcel. Todo esto lo hizo frente a Benjamín, quien quedó muy sorprendido por lo que estaba ocurriendo. Belén no tuvo más remedio que contarle la verdad acerca del por qué se mudaron y más detalles. “Ya me enteré de todo lo que me tenía que entrar”, comentó el muchacho.

Belén se sintió un poco más aliviada después de contar este aspecto de su vida. “De todo, es mejor saberlo desde el inicio ¿no?”, manifestó. Sin embargo, en medio de la calma el adolescente trajó un tema un delicado para ella. “Quería preguntarte algo, ¿a ti aún te gusta Franco?”, preguntó.

“Benja, a mí me da cosa que hagas tantas preguntas así de la nada. Vamos poco a poco”, sentenció la muchacha. Benjamín aceptó y antes de irse, quiso robarle un beso, Sin embargo, no fue correspondido y la jovencita volvió a reiterar que es mejor ir poco a poco.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.