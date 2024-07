Luego de degustar todos los platos, el jurado de “El Gran Chef Famosos” tomó una decisión y eligió a las personas que pasarían a la temida Noche de Sentencia. Cielo Torres, Ivana Yturbe y Brenda Carvalho se pusieron la banda de sentenciadas y tendrán que luchar para evitar caer en eliminación.

Aunque Cielo Torres fue la ganadora del beneficio de la noche, la participante no logró ser salvada y pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, la cantante, junto a sus compañeras. felicitó a Yaco Eskenazi por pasar, por primera vez, a la siguiente ronda de forma directa. “Yaco, amigo, ¿ves que te di buena suerte?”, bromeó Cielo.

Por su parte, Ivana le dedicó un divertido mensaje a Yaco por su victoria. “Ves, pues, estabas no que no, que no, que no. Sí pues, ahí está. Para que veas”, manifestó. Por último, Brenda también felicitó al exfutbolista. “Bien merecido, de verdad te felicito. Nada pues, a la sentencia vamos”, comentó.

