La ronda de semifinales de El Gran Chef Famosos llegó con una noticia triste para todos los chefcitos, ya que Rossana Fernández Maldonado quedó eliminada y ocupó el cuarto lugar en la competencia.

Antes de que los jurados anunciaran la eliminación, la participante expresó sus sentimientos: “Uno cuando entra a una competencia, siempre quiere ganar”, “estoy satisfecha con el camino recorrido porque sé que he hecho lo mejor que he podido”.

La noticia fue confirmada por Masías, quien, con una voz solemne, pronunció su nombre como la eliminada de la noche. A pesar de contener las lágrimas, Rossana no pudo ocultar su emoción: “Es mucho más lejos de lo que yo pensé”, “me he superado a mí misma y me da pena ir”.

Con gratitud, agradeció a su familia por el apoyo incondicional: “Gracias a toda mi familia por apoyarme”. Sus compañeros la rodearon, brindándole palabras de aliento y agradeciéndole por los momentos compartidos en esta temporada. Sin duda, su salida dejó un vacío en la competencia, pero su participación será recordada por su esfuerzo y dedicación.

¿Será esta la última vez que veamos a Rossana en El Gran Chef Famosos? ¿Qué otros momentos memorables dejó en el programa? No te pierdas el desenlace de la temporada.

