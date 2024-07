El conductor José Peláez, se paseó por las estaciones de los participantes y los sorprendió con su particular silbido. Pero, al llegar a la cocina de Brenda Carvalho, la brasilera con sus pasos de “ballet”.

Peláez quedó impresionado al ver el baile baile de la participante Carvalho. “Ah, tú has hecho ballet”, manifestó. Sin embargo, si bien Brenda es conocida por su talento para el axé, la bailarina lanzó un curioso dato sobre su formación en danza. “No, el ballet es la base del jazz, pero no. He hecho jazz, jazz contemporáneo. Soy graduada en jazz”, aseguró.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

