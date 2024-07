El jurado de “El Gran Chef Famosos” llegó hasta la cocina de Ivana Yturbe para evaluar su ceviche de mango. Sin embargo, el crítico Javier Masías, ni bien llegó, notó un GRAVE error en la presentación del plato. “¿Te parece esta la parte que tienes que poner de la lechuga?”, le cuestionó.

TE PUEDE INTERESAR | ¡El Gran Chef Famosos anuncia La Academia! El mejor programa de la TV peruana vuelve con original propuesta

En ese momento, la modelo se dio cuenta que había dejado la parte dura de la lechuga en el plato; la cual no suele consumirse. “Ay, lo siento. No la revisé. Tiene toda la razón”, se disculpó.

Pero ese no fue el único comentario negativo que recibió por parte de Masías. El jurado también aseguró que el corte de cebolla no era el correcto. “No se ha separado correctamente. Si vas a mezclar, que por lo menos se integre bien. Creo que esa leche de tigre pudo ser más potente, pero no está tan feo. Lo que está feo es que tu cebolla llegue así”, sentenció.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.