La celebración de cumpleaños de Flavia Laos se dio el último fin de semana; pero un comentario por parte de la modelo y actriz opacó el festejo. “¿Quieres whisky caro o quieres pisco de mie***?”, preguntó a uno de sus amigos, quien justamente estaba haciendo un streaming.

Al respecto, Flavia se pronunció en “Ponte en la cola” para aclarar la situación. “Creo que me había tomado como cinco (tragos) y me dijeron que cambie a whisky. Es como que hablaba con mis amigos al interno y no me di cuenta de que había una camaraza adelante con un micro”.

Asimismo, la actriz se disculpó por la malinterpretación de la situación. “Sé que pudo sonar mal, pero fue cero en ese sentido. De hecho, yo soy amante del pisco sour y de los chilcanos. Fui la primera en decir que pongan pisco en mi cumple. Yo cuando sé que la ca***, la ca***. Yo sé perfectamente. Es un comentario fuerte. La gente lo puede tomar como que yo estaba siendo despectiva con el pisco, pero no. La verdad que a mí sí me gusta”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR