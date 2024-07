El conductor de “El Gran Chef Famosos”, José Peláez, visitó la estación de Yaco Eskenazi para pedirle que celebre si es que resulta ser el salvado de la noche. Sin embargo, el participante dio una curiosa respuesta y bromeó al pedir que lo mandaran al psicólogo.

Todo empezó cuando Yaco explicó la razón de por qué no suele celebrar cuando se salva en las Noches de Sentencia o Eliminación. “Yo no sé por qué me da roche celebrar. No sé, a veces no soy muy emotivo con algunas situaciones”, comentó ante las cámaras.

Pero el asunto no acabó ahí, pues el participante continuó hablando y terminó su explicación con un divertido y particular pedido. “Además, cuando celebro, reniego. Por ejemplo, cuando meto gol, yo no soy de los que corre por la cancha mirando gol. Yo hago así de la rabia. No sé, ¿qué pasa? Mándame al psicólogo”, manifestó.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

