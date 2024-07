El segundo plato en ser probado por el jurado de “El Gran Chef Famosos” fue el de Ivana Yturbe. Aunque los comentarios no fueron del todo positivos, el jurado Javier Masías, fue a su estilo, no se guardó nada y comparó el sabor del plato de Ivana con el de una planta.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos: Brenda Carvalho SORPRENDE y baila al ritmo del CURIOSO silbido de Peláez

“Sabe a plata”, sentenció Masías. El jurado se mostró decepcionado tras probar las berenjenas salteadas al vino con arroz a las finas hierbas de la modelo. “No ha desangrado correctamente la berenjena, tiene unas notas amargas. La fritura no está buena, el punto de sal diría que es correcto, pero el protagonista es la berenjena y debería estar increíble”, aseguró.

Al ver la reacción de Masías al probar su plato, Ivana comentó cómo se sentí con lo que había cocinado. “Sí siento que no es de los mejores platos que he hecho. Podría decir que es el peor plato que he hecho”, manifestó.

Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio tampoco se mostraron contentos con el resultado. “Normal, ni muy bueno. Pero también es un plato de comida que es posible ser comido”, comentó Bocchio. “Solo rescato el arroz”, señaló la mamá de los ‘pericotitos’.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.