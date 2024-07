Goyo le contó muy asustado a Enrí que Candela reapareció en su vida, pero con una noticia un tanto alarmante. El pequeño trabajador le confesó que habría cierta posibilidad de que se convierta en padre. “¿Cómo vas a dejar embarazada a Candela?”, mencionó Enrí muy sorprendida con lo que su amiga le estaba comunicando.

Ante ello, Goyo no tuvo mejor idea que contestar de forma sarcástica. “Como que cómo, vino la abejita, se paró en la flor ¿quieres te lo dibuje? Lamentablemente soy así, un toro salvaje”, añadió. Además, no dudó en expresarle que no está del todo convencido de la veracidad de esta información. “En realidad, no sé. Ella dice que es mío, pero puede que sea del marido. Igual le pedí una prueba de ADN”, sentenció.

Enrí comenzó a pensar lo peor y le hizo un recuento de lo que puede suceder. “¿Y si sale positivo? Imagínate, tendrías que pasar una pensión mensual para la leche, para los pañales, para el pediatra”, comentó. A Goyo se le prendió “el foco” y le exigió a su compañero que le haga una limpia. “Pásame el huevo, el cuy, la ruda. Te lo suplico. Tu eres bueno”, comentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.