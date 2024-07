Conchita Méndez se niega a salir de su habitación luego de que su plan de casarse con Goyo para sacarle celos a Manuel Gallardo no haya salido bien. Incluso, todavía no se quita el vestido de novia, esperando unas disculpas del “Tiburón” e incluso quiere oír que la ama. Sin embargo, él no piensa dar su brazo a torcer.

Esto hizo que desatara toda su furia. “¿Sabes qué Manuel? Vete de acá ahora mismo si no quieres que salga y te ahorque”, dijo muy molesta al escuchar las palabras del emprendedor. Pero antes de que se marchara, no dudó en lanzar una fuerte advertencia que involucra a María Teresa De La Puente. “Y dile a tu vecina que se cuide, porque lo de la pintada de la camioneta no fue suficiente, yo puedo hacer mucho más que eso”, sentenció.



Por su parte, Manuel Gallardo entró en un suspenso que llamó mucho la atención mientras que Conchita no paraba de soltar amenazas contra Techi. “¡Y si no me salió lo del matrimonio, todavía tengo el arma y me quedan muchos disparos!”, exclamó. Al escuchar tales palabras, Enrí quedó impactado: “Conchita está poseída”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.