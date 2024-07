Enrí está sumamente preocupado por la salud mental de Conchita, quien desde que vio cómo su plan se caía a pedazos entró en una profunda tristeza. Sólo pide comida a la habitación y no sale del cuarto para nada. Lo peor es que tampoco deja ingresar a ninguna persona. Esta vez Enrí tuvo algo de suerte y logró ingresar, pero se dio con una tremenda sorpresa que no le gustó para nada. La condiciones en las que está viviendo la emprendedora son terribles.

No sólo no se quitó el vestido de novia, sino que su habitación está hecha un desastre. “Ay, qué asco. ¿Qué huele aquí? ¿Qué huracán pasó por este cuarto?”, mencionó Enrí cuando ingresó al cuarto. “Ay, si vas a seguir juzgándome, vete de acá”, recalcó Conchita, defendiéndose de los comentarios de su amigo.

Por más amistad que tengan, Enrí tiene claro que no va a mover ningún dedo para limpiar ese lugar. “En una te voy avisando, que no voy a limpiar este cuarto. No podemos perder el glamour de esta manera”, recalcó. “¿Hasta cuándo piensas quedarte en este chiquero?”, consultó. La respuesta de Conchita fue contundente: “Hasta que Manuel me pida perdón”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.