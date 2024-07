María Piedad Rizo Patrón le dejó una carta a su papá en un punto estratégico para que la pudiera leer. Semanas después, esta fue respondida y se emocionó hasta más no poder. Cuando le contó a María Teresa De La Puente lo que había sucedido, lo hizo muy contenta y con una sonrisa de oreja a oreja. Techi no puedo contener las lágrimas ante emotivo momento.

En ese sentido, fue con La Cocó para contarle. “¿Qué pasó? ¿José Antonio vino? Me da miedo que lo vayan a agarrar”, pregunta la abuelita. “Le dejó una carta en el árbol, es que si hubieras visto la cara de mi hijita. Era una carta graciosa”, narró Techi. “Qué bueno que se te esté ablandando el corazón”, mencionó Cocó sorprendida.

Sin embargo, no todo quedó ahí, se atrevió a revelar que hace poco se reunió con su esposo. “Tengo algo que contarte… Estuve el otro día con José Antonio”, comentó. Además, detalló que se sintió muy confundida cuando lo vio: “No le creo. He perdido toda la confianza en él. Tengo miedo, es como si no fuera mi esposo de toda la vida”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.