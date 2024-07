Enrí ingresó al cuarto de Conchita Méndez para saber cómo podía curar sus males de amor. La emprendedora le recalcó que esto sólo sería posible si es que Manuel Gallardo iba a visitarla y le pedía perdón. En vista ello, no dudó en comunicarse con “El Tiburón” para llegar a una solución lo más pronto posible.

“Estoy desperrado, sabes que soy ingenioso, pero estoy seco de ideas. Tienes que hablar con Conchita, está encerrada en su habitación. Pide y pide de comer. Ese vestido de novia no se lo ha sacado”, expresó Enrí, mientras que Manuel lo escuchaba atentamente. “Si tu no vienes no sé cómo vamos a hacer para salir de ese hoyo… Hazlo por la amistad”, sentenció.

Manuel en un inicio se negó, pero Enrí no se cansó de insistir. “Por favor, Manu. Tienes que venir, sino tengo miedo de que Conchita se convierta en la loca del muelle”, aseveró. Tras ello, aceptó lo pedido por su compañero.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.