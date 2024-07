La bofetada de María Gracia dejó dolido a Salvador Gallardo y, en medio del caos, el hijo del “Tiburón” aprovechó en dejarle la situación clara a Felipe Arosamena. El joven NO iba a dejar que lo alejen de la chica que quiere en su vida.

La conversación entre los dos hombres llegó a su punto máximo cuando Salvador atacó a Felipe con una GRAN REVELACIÓN. “¿No te quieres casar con ella todavía? Porque yo también. Entonces tenemos que ver qué hacemos”, sentenció.

Más que dejar sin palabras a Felipe, el estudiante de medicina respondió: “No pienso caer en tu provocación”.

Aunque, la situación entre ambos no terminó ahí porque, pronto, tocaron el tema de Micaela. “A ti te gusta mi hermana. ¿Te agarré no? Te gusta”, acusó Salvador. “Micaela y yo somos amigos. Que tú no puedas tener amigas mujeres porque solo te vinculas con ella para gileártelas, no es mi problema”, contraatacó. “Ten mucho cuidado con Micaela”, fue lo último que le dijo Salvador antes de irse de la oficina de su padre en la que habían entrado a conversar.





¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.