Enrí y Goyo salieron a comprar algunos elementos que les será útil para llevar a cabo una limpia, pues el pequeño trabajador del terminal fue visitado por Candela y le dijo que se convertirá en padre muy pronto. En medio de su desesperación, ante de obtener la prueba de ADN, le pidió ayuda a Enrí. Sin embargo, cuando volvieron se percataron de que su hogar estaba vacío.

“Nosotros dejamos la puerta bien cerrada cuando salimos”, mencionó Enri bastante sorprendido cuando ingresó con Goyo. “¡No está Conchita, no está!”, gritó Goyo muy desesperado. “A lo mejor está en la cocina, anda. Eres el más grande de la casa”, fue la orden que le dio Enrí a su compañero, para que buscara a Conchita.

“¡Conchita no está, Conchita no está! ¿Qué hacemos?”, expresó Goyo bastante desesperado por lo que puede estar haciendo Conchita. “Vamos al serenazgo a presentar una denuncia, por presunta desgracia. Ojalá no haya pasado nada malo”, fue la idea que se le ocurrió e Enrí.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.