Cuando se pensó que la situación entre María Teresa De La Puente con la búsqueda de la policía se había calmado un poco, todo pareció ir cuesta arriba. De un momento a otro los agentes policiales buscaron a Techi y no precisamente para darle buenas noticias. “¿Ha sabido algo de su marido?”, fue lo primero que le preguntaron apenas la vieron.

Techi todavía estaba sorprendida por ver que de nuevo la estaban persiguiendo. Sin embargo, no estaba preparada para lo que estaría apunto de escuchar. Cuando negó que no ha sabido nada más de su aún esposo, le comunicaron lo siguiente: “Entonces no sabe que hizo una nueva estafa. Parece que no va a parar, ese marido suyo es una joyita. Si sabe algo mejor nos avisa, es por su bien”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.