10 de julio 2024 Actualizado el: 10 julio 24 | 10:23 am

La participante de “El Gran Chef Famosos”, Ivana Yturbe provocó que los ‘chefcitos’ empezaran a especular sobre la llegada de un nuevo bebé a su familia. Esto luego de vivir varios sucesos en la cocina de la competencia culinaria, como la oportunidad en la que se cortó la mayonesa o cuando sintió náuseas en el programa. Sin embargo, la modelo decidió rompió su silencio y desmentir los rumores sobre su posible embarazo junto a su esposo Beto Da Silva.

Aunque Ivana incluso llevó una prueba de embarazo al programa, no llegó a revelar los resultados. Pero todo cambió el 7 de julio cuando Ivana confesó en el podcast de Giancarlo Cossio que no está embarazada. A pesar de las sospechas de algunos de sus compañeros, como Santiago Suárez, Cielo Torres y Yaco Eskenazi, todos los síntomas que pasó se deberían a un simple malestar durante la grabación.

Por otro lado, la modelo no descartó agrandar la familia que tiene junto a su pequeña Almudena y a su esposo Beto Da Silva. “Me encantaría tener otra niña”, declaró. Además, la modelo no perdió la oportunidad de hablar sobre su hija. “Almu está conmigo full, la que se encarga de las cosas soy yo. Entonces, yo si quiero tener otra niña porque la dinámica con Almu me ha fascinado. Es mi mejor amiga”, agregó Ivana.

