¿Recibiste tu gratificación, CTS o utilidades y quieres que ese dinero genere más ganancias? Hoy en día, existen diversas opciones para invertir con buenos rendimientos, y una de las que más está creciendo en Perú es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria: una alternativa rentable y con bajo riesgo.

La mecánica es simple: prestas dinero a empresarios que necesitan capital para sus negocios, y ellos dejan un inmueble como garantía (casa, departamento, local o terreno). Esto protege tu inversión y te permite recibir pagos mensuales que incluyen capital e intereses.

En Perú, una de las formas más seguras y confiables de hacerlo es a través de Prestamype, la Fintech líder con más de 8 años de experiencia conectando inversionistas con oportunidades reales. Puedes empezar desde S/18,000 y obtener retornos atractivos.

No dejes que tu dinero se quede quieto. Conoce más, AQUÍ.

Beneficios de invertir en préstamos

Invertir en préstamos con garantía hipotecaria es una de las formas más seguras y rentables de hacer crecer tu dinero en Perú. Con Prestamype, puedes iniciar desde S/18,000 y elegir plazos flexibles de 1 a 6 años. Lo mejor: tu inversión cuenta con el respaldo de un inmueble que vale el doble del monto invertido, reduciendo al mínimo el riesgo.

Los principales beneficios de la inversión en préstamos con garantía hipotecaria son:

Rentabilidad atractiva: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores a muchas inversiones tradicionales. Con Prestamype, puedes obtener una rentabilidad anual de hasta 34%.

Alta seguridad: Tu inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a tu nombre. Además, cada operación es evaluada por Prestamype para reducir al mínimo los riesgos.

Diversificación a tu medida: Elige en qué préstamo invertir según el perfil del solicitante, el tipo de inmueble y su ubicación. Tú decides cómo diversificar tu portafolio.

¿Quieres saber cuánto podrías ganar? Agenda una cita gratuita con nuestros asesores y descubre cómo hacer crecer tu dinero de forma segura y rentable este 2025.