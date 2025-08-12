Vasco Rodríguez, ha sido una figura clave en la televisión peruana a pesar de su joven edad. Su carrera, que comenzó en el mundo de la televisión y el teatro, ha sido marcada por su capacidad para conectar con la audiencia y por su dedicación a cada uno de sus personajes.

El actor destacó por su participación en varios grandes proyectos como: “GEN Hi8” (2017), “De Vuelta Al Barrio” (2017–2021) y “La Herencia De Flora” (2024).

Además de su papel en “Locos de Amor, mi primer amor”, su participación como Sebastián en “Eres Mi Bien” nos sigue mostrando su versatilidad como actor. En este tipo de proyectos, Vasco ha demostrado que su talento va más allá de la comedia, sumando cada vez más seguidores gracias a su evolución en la actuación.

A lo largo de su carrera, Vasco ha recibido elogios tanto por su humor como por su profundidad actoral, cualidades que le han permitido llevar personajes entrañables y complejos con la misma destreza.



¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Hasta el momento, se ha confirmado que Mónica Sánchez, Pierina Carcelén, David Villanueva, Paul Martin y César Ritter forman parte del elenco de “Eres mi bien”, la próxima novela familiar de Latina Televisión.

