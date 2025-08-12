Eres mi bien: Hora CONFIRMADA para disfrutar la historia de un ¿triángulo AMOROSO?
¡No te pierdas el gran estreno de la nueva novela de Latina Televisión!
“Eres mi bien“, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este lunes 18 de agosto. La espera ha terminado y todos los televidentes podrán disfrutar de esta cautivadora historia inmediatamente después de “Yo Soy“.
Este martes 12 de agosto se reveló la nueva cápsula de la producción nacional, que tiene como protagonistas al triángulo amoroso de jóvenes en la historia: Fiorella Pacheco (Valeria Ríos), Alan López (Diego Villarán) y Sebastián Barrios (Vasco Rodríguez). Alan está enamorado de Fiore, la hija de Valeria (Mónica Sánchez), pero ella está encaprichada con Sebastián. “Este soldado caído es Alan y está recontra templado de Fiorella, quien solo tiene ojos para Sebastián, un ‘bad boy’ que le mueve el piso“, se revela.
¡No te pierdas “Eres mi bien”, la historia que acompañará tus noches en Latina!
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía