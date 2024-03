Ricky Trevitazo rompe en llanto tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos X2 junto a Luigui Carbajal

Lamentablemente una dupla tenía que abandonar el programa esta noche. Los que no convencieron al jurado fueron Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal. Cuando Ricky se enteró de la noticia, rápidamente cayó al suelo y empezó a llorar desconsoladamente, mientras que los presentes intentaban ayudarlo a que se recomponga.

“Así son las competencias, así son los concursos. Me encantó compartir esa temporada con todos ustedes. No me voy tan triste como la vez pasada”, comentó cuando ya estuvo más calmado.

Este martes 26 de marzo se vive la cuarta noche de la etapa semifinal de “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas se enfrentarán en la cocina de Latina Televisión para llegar a la recta final y tentar la oportunidad de llevarse la ‘Olla de Oro’. ¿Quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.