El Gran Chef Famosos: Juan Carlos Rey de Castro, Gino Assereto y Mathías Brivio pasan a Noche de Eliminación 

Los participantes hicieron su mejor esfuerzo esta Noche de Sentencia. No sólo tenían la difícil tarea de cautivar al jurado, sino que también influencers foodies los pondrían a prueba. Lamentablemente sólo dos podrían avanzar a la siguiente etapa. Las escogidas fueron Flavia Laos y Lita Pezo.

La otra cara de la moneda es para Juan Carlos Rey de Castro, Mathías Brivio y Gino Assereto, quienes tendrán que ir a la temible Noche de Eliminación. “Me la esperaba. desde que me corté dije… Hoy no parecer ser un gran día”, expresó triste el actor. “Esto me va a servir para seguir practicando. Por algo estoy acá”, mencionó positivo Gino Assereto.

Este sábado 27 de abril, Flavia Laos, Gino Assereto, Lita Pezo, Mathías Brivio y Juan Carlos Rey de Castro se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación. ¿Quién evitará pasar a la temible fase?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.